بلدية أبوظبي تؤهل المنطقة المحيطة بمدينة زايد الرياضية

المصدر: أبوظبي-وام

أكملت بلدية مدينة أبوظبي وشركاؤها الاستراتيجيون مشروع إعادة تأهيل وتجميل المنطقة المحيطة بمدينة زايد الرياضية والطرق المؤدية إليها وذلك ضمن إطار الاستعدادات للحفل الوطني الكبير بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت البلدية أن هذا المشروع يأتي حرصاً من دائرة التخطيط العمراني والبلديات على ضرورة المشاركة الفاعلة في إبراز الفعالية الوطنية الكبيرة التي ستقام بمدينة أبوظبي بعنوان «هذا زايد.. هذه الإمارات» والمقرر إقامتها بمدينة زايد الرياضية في الثاني من ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني وتجميل منطقة الاحتفالات بالشكل الذي يليق بأهمية هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع أبناء الإمارات وسكانها.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن كل الجهود المبذولة بعناية استهدفت إظهار جماليات كافة المناطق ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مركز المدينة بشكل عام ومنطقة مدينة زايد الرياضية بشكل خاص والمشاركة الفعالة في أفراح الوطن بيومه الغالي.

وأعربت البلدية عن عزمها على مواصلة أعمال التجميل والتأهيل لكافة المرافق ومكونات البنية التحتية والخدمية لإبراز المعالم الجمالية لمدينة أبوظبي وتعزيز قدرات مرافقها تحقيقاً لإسعاد المجتمع ودعماً لقيم التنمية المستدامة.