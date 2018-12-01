نفاد تذاكر الاحتفال الرسمي باليوم الوطني في ملعب مدينة زايد

Ⅶ أبوظبي- وام

أعلنت «اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47» لدولة الإمارات العربية المتحدة، نفاد تذاكر الاحتفال الذي يقام غداً بملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.. وعبرت عن سعادتها بتوافد الجماهير للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.

يتضمن الاحتفال الذي يقام تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات» مجموعة من الفقرات المميزة تأخذ نحو 22 ألف شخص في رحلة تفاعلية مع العروض الحية والمؤثرات البصرية المبهرة.

نخبة

ويقدم الاحتفال الرسمي نخبة من المؤدين وتشارك فيه الأوركسترا الملكية الفلهارمونية التي تعد واحدة من أشهر وأفضل الفرق الموسيقية على مستوى العالم في مشهد فني مذهل يروي قصة اتحاد دولة الإمارات بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وستوفر اللجنة المنظمة للاحتفال وسائل النقل بواسطة خدمة «صف وتنقل»، حيث تم تخصيص مواقف للسيارات بشكل يتيح للجمهور «ركن» سياراتهم والتوجه إلى موقع الحدث بواسطة حافلات مخصصة لنقل الجماهير إلى البوابات بشكل متكرر كل 15 دقيقة.

وتتضمن التذاكر جميع المعلومات المتعلقة بخدمة «صف وتنقل» بهدف توفير أقصى درجات السهولة واليسر في التنقل من موقع الاحتفال وإليه.