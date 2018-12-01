فعاليات وطنية في جمعية الإمارات لمتلازمة داون

المصدر: دبي - وام

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون فعاليات وطنية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين بمقرها في دبي بحضور أعضاء مجلس الإدارة والأهالي وأصحاب الهمم ذوي متلازمة داون وعدد من الشركاء.

وأثنى مجلس إدارة الجمعية على الرعاية والاهتمام البالغين اللذين يحظى بهما أصحاب الهمم من قِبل قيادة الدولة الرشيدة، ونقل أصحاب الهمم من الرعاية إلى التمكين والمشاركة الفاعلة في المجتمع وضمان حقوقهم وتوفير الخدمات التي تتناسب مع قدراتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ودمجهم في المجتمع كجزء من النسيج الاجتماعي ووضع البرامج المحفزة لهم، وإنشاء مراكز ومؤسسات الرعاية والتدريب وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وبرامج التأهيل والدعم المناسبة لهم.

وأشادت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بالتشريعات التي تكفل الحياة الكريمة لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون والمؤسسات المختلفة التي تعنى بهذه الفئة، مؤكدة أهمية تضافر جهود الباحثين والمفكرين لتطوير البرامج المناسبة للارتقاء بأصحاب الهمم وبدورهم في المجتمع.

من جانبها ذكرت نوال آل ناصر نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية أن ما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات هو دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل.

وقال المهندس أسامة الصافي أمين السر العام للجمعية، إن القوانين والتشريعات والسياسة الوطنية المتكاملة لتمكين أصحاب الهمم بالدولة أتاحت المجال لهم أن يكون لهم صوت قوي للتعبير عن أنفسهم في المجتمع.