الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يهنئ الإمارات

المصدر: القاهرة- وام

هنأ السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير مكتب الأمين العام، دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا باليوم الوطني الـ47 للدولة.

وقال السفير حسام زكي في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة: «إنها مناسبة مميزة نستشعر فيها كعرب الدور الأصيل الذي قامت فيه دولة الإمارات في دعم العمل العربي المشترك ودعم الجامعة العربية منذ إنشائها عام 1971».

وأضاف إن دولة الإمارات ومنذ نشأتها كان لها أياد بيضاء كثيرة على الجامعة والعمل العربي، ونستذكر دائما الدور المميز الذي كان يقوم به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وهو دور لا يمكن أن ينساه العرب وسيظلوا يحفظون دوره على الدوام.

وأكد أن هذا الدور الأصيل لدولة الإمارات متواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في دعم العمل العربي والجامعة.