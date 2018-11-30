عبدالله بن زايد ووزير خارجية المالديف يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية و التعاون الدولي، عبدالله شاهد وزير خارجية المالديف.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات و جمهورية المالديف وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والسياحية، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في اليمن.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة عبدالله شاهد، وأكد أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا، وأن هناك حرصا على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة.

من جانبه، هنأ عبدالله شاهد.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، وأشاد بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات على الصعد كافة والإنجازات النوعية التي تحققت لشعبها بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة، وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف تشهد تطورا ملحوظا على مختلف الصعد.