تفاعل كبير مع مكالمة محمد بن راشد: شكراً يا قائد السعادة

المصدر: دبي - وائل زكير

حظيت المكالمة الهاتفية التي هنأ فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، المواطنين في الإمارات باليوم الوطني 47 بتفاعل كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واصفين سموه بأنه قائد السعادة.

وعبر المغردون عن سعادتهم الغامرة بمكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التي أثلجت صدورهم ، مقدمين جزيل شكرهم لسموه على هذه اللفتة الجميلة من سموه ، متمنين لسموه وللإمارات المزيد من التقدم والرقي والرخاء.

قائد ملهم

وتصدر وسم #مكالمة_محمد_بن_راشد موقع تويتر في وقت قياسي، كما حظيت المكالمة بآلاف الإعجابات والتعليقات ، حيث نشرت الفرحة في قلوب المواطنين والمقيمين، فهي من قائد ملهم وفذ.

أفضل قادة

وأكد المغردون ان الإمارات تستحق لقب أسعد شعب لأن لديها أفضل قادة يعملون على نشر السعادة في قلوب الناس وادخال البهجة والفرحة إليهم بمبادراتهم الإنسانية وقربهم من شعبهم.

وأشار المغردون إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً صاحب المبادرات الاستثنائية في كل المجالات ، متنمين من الله ان يحفظ سموه والإمارات وينعم عليها بالأمن والخير.

شكراً يا قائد السّعادة

ووصف المغردون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنه قائد السعادة ، موجهين الشكر لسموه على مبادراته السباقة دائماً في كافة المجالات.

وعبرت مغردة عن شكرها بقولها" ربي يسلمك ويحفظك، ولا بلد كبلادي، ولا حكّام كحكّام الامارات".

وأضافت أخرى "لأنهـم قادتنا فنحن أسعد شـعب".. شكراً سيدي الشيخ محمد بن راشد".

وقال أحد المغردين "عوايد يا سيدي مثل هذه المبادرات الاستثنائية الجميلة" ، وعبر آخر عن فرحته بقوله " 27 ثانية ولكنها أسعدت شعب".

وفي السياق نفسه دون مغرد آخر " شكرا يا سيدي مكالمة افتخر بها اثلجت الصدر" وأضاف آخر "محظوظـون بقادتنا وشيـوخنا ، الله يحفظ دولتنا من كل شر".

وأضاف آخر" أجمل تهنئة من أجل اليوم الوطني شكراً سيدي محمد بن راشد على تهنئتك.. سعادة لا توصف".

ودون مغرد آخر " أسعدتني رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد .. رسالة راقية محفزة من قائد وطني فذ وملهم...حفظك ربي لوطننا ذخراً.. شكرا سيدي. وقالت أخرى " مكالمة الشيخ محمد اليوم فرحت الصغار قبل الكبار".