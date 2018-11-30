"طرق دبي" تنظم فعاليات مميزة احتفاءً باليوم الوطني الـ 47

المصدر: البيان الالكتروني

نظمت هيئة الطرق والمواصلات فعاليات متنوعة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بحضور مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وموظفي الهيئة.

تضمنت الفعاليات عرضاً مرئياً اشتمل على أقوال مأثورة بصوت مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتضمنت الفعاليات أيضاً رقصات شعبية ومأكولات تراثية عكست روح الماضي والهوية الوطنية، إلى جانب تنظيم بازار اشتمل على منتجات ومشغولات تراثية، فضلا عن مشاركة عدد من أولاد موظفي وموظفات الهيئة بالأزياء الشعبية وأعلام الدولة، مما أضفى أجواء من البهجة والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.