"47 " .. تاريخ في مسيرة "زايد المؤسس"

المصدر: وام

يحفل تاريخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بالعديد من المواقف الخالدة التي حولته إلى رمز للحكمة والخير والعطاء على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية، حيث لا تزال مواقفه ومبادراته شاهدة على مكانته كقائد عصري يحظى بتقدير شعوب ودول المنطقة والعالم.

وفي هذا التقرير أبرز مواقف ومشاركات وأقوال الوالد المؤسس "رحمه الله" ابتداء من العام 1966 حتى 2004، وذلك بالتزامن مع "عام زايد.

تولي الحكم

في السادس من أغسطس من العام 1966.. تولى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مقاليد الحكم في أبوظبي بعد مبايعته من الأسرة الحاكمة، لتبدأ مسيرة مباركة توجت بتأسيس دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر من العام 1971.

اجتماع "السديرة"

اجتمع المغفور له بإذن الله في الـ18 من فبراير من العام 1968 والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "رحمه الله" في منطقة "السديرة" ووقعا على اتفاقية الاتحاد بين الإمارتين، فيما أعلنا عن إبقاء الباب مفتوحاً لجميع الإمارات الأخرى للانضمام إلى الاتحاد، وهذا ما تم بعد سنوات قليلة من هذا الاجتماع التاريخي الذي يعد أحد أهم الاجتماعات التي أثرت مشاورات بناء دولة الاتحاد.

المجلس الأعلى

ترأس الشيخ زايد في 6 يوليو 1968 الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى لاتحاد إمارات الخليج العربي التي عقدت في أبوظبي لمناقشة قيام الاتحاد.

ويعد المجلس الأعلى للاتحاد السلطة العليا في الدولة، ويتألف من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، ومن أهم أدواره رسم السياسة العامة للاتحاد وتحقيق أهدافه والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء، والتصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها.

إعلان الاتحاد

أعلن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان في الثاني من ديسمبر من العام 1971 قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اجتماع تاريخي جمع حكام الإمارات في قصر الضيافة بدبي. ورفع في هذا اليوم التاريخي علم دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى على سارية قصر الاتحاد بمنطقة الجميرا في دبي، ليعلن للعالم أجمع قيام الدولة الاتحادية التي جاءت ثمرة مبادرات امتدت على مدى أربع سنوات مضت قادها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

مجلس الوزراء

ترأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان في الـ 10من ديسمبر للعام 1971 أول جلسة لمجلس الوزراء الإماراتي في قصر الرئاسة بأبوظبي وتمنى للمجلس التوفيق في أداء رسالته من أجل خدمة ورفاهية أبناء الدولة.

ويعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب دستوره والقوانين الاتحادية. ويتكون مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبيه والوزراء، ويقوم بأمانة السر فيه الأمين العام لمجلس الوزراء.

انضمام رأس الخيمة

أعلن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان في العاشر من فبراير من العام 1972 بعد اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد انضمام إمارة رأس الخيمة إلى دولة الإمارات.

توحيد القوات المسلحة

ترأس الشيخ زايد في 6 مايو 1975 اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الذي اتخذ قرار توحيد قوات الدفاع بالإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة الذكرى 42 لتوحيد القوات المسلحة الذي وافق السادس من شهر مايو الماضي:" إن السادس من مايو 1976 هو محطة مهمة في مسيرتنا وقفزة نوعية جسّدت ما تحلّى به آباؤنا من رؤية استراتيجية عميقة مكّنتهم من إدراك ما للجيش الوطني الموحد من أهمية في بناء الدولة وتثبيت دعائمها، فالمؤسسة العسكرية الموحدة المتماسكة عالية الكفاءة هي مصدرُ قوةٍ وأمن ومبعثُ اطمئنان ومكوّنٌ أساسي في بناء الدولة وتعميق قيم الانتماء إلى الوطن والولاء للقيادة".

زيارة بريطانيا

زار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان بريطانيا في 10 يونيو 1969 والتقى ملكتها الملكة إليزابيث في الـ13 من نفس الشهر.

وأسهمت زيارات الشيخ زايد إلى بريطانيا في التأسيس لشراكة استراتيجية بين البلدين في المجالات كافة تحقق مصالح وطموح شعبيهما الصديقين.

صندوق الزواج

أصدر الشيخ زايد في التاسع من ديسمبر من العام 1992 قانونا اتحاديا بشأن إنشاء صندوق الزواج بهدف مساعدة وتشجيع المواطنين الراغبين في الزواج بما يعزز من استقرار الأسرة الإماراتية.

ووضع صندوق الزواج هدف تعزيز ركائز بنية المجتمع وتدعيم نسيجه على رأس أولوياته، وإلى جانب تقديمه منح الزواج لمستحقيها، لعب الصندوق دورا توعويا في التصدي لظاهرة ارتفاع كلفة الزواج كما أسهم في تمويل الأعراس الجماعية.

زايد للإسكان

في الـ18 من يوليو من العام 1999 أصدر "طيب الله ثراه" القانون الاتحادي الخاص بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي يهدف إلى بناء المساكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين وتقديم القروض لبناء المساكن بدون فائدة.

وشكل البرنامج أحد أبرز الحلول لتوفير المسكن المناسب واللائق للأسر المواطنة على اختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الأولوية للحالات الخاصة مثل الأيتام والأرامل وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

الإعانات الاجتماعية

في 28 يوليو 1972 أصدر الشيخ زايد قانون الإعانات الاجتماعية الذي حدد الفئات التي تستحق الإعانة والحد الأقصى لها.

وقدم القانون مفهوما أوسع للرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات التي لم تقتصر على توفير الاحتياجات الاجتماعية بل امتدت لتشمل توفير الاحتياجات النفسية والتربوية لجميع الطبقات الاجتماعية المستفيدة، وبناء عليه تم تأسيس العديد من الهيئات لتقديم الرعاية الاجتماعية التي تهتم بشؤون الأطفال والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تضامن

تضامنا مع تعرض الدول العربية لعدوان 5 يونيو أصدر الوالد المؤسس قرارا في 1 أغسطس 1967 ألغى بموجبه جميع المظاهر الاحتفالية بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم في أبوظبي، وساهم الشيخ زايد نيابةً عن شعب الإمارات في إعادة إعمار مدن قناة السويس (السويس- الإسماعيلية- بور سعيد) التي دُمرت في العدوان.

مسيرة الوفاء

شهد الشيخ زايد "طيب الله ثراه" في 19 نوفمبر 1996 مسيرة الوفاء التي قدمت لسموه أكبر باقة ورد في العالم تعبيرا عن المشاعر النبيلة لأبناء الامارات وفرحتهم بالعودة الميمونة لسموه بعد أن من الله عليه بالشفاء والصحة والعافية.

وحملت المسيرة رسالة تقدير وعرفان للقائد المؤسس على تضحياته في سبيل نهضة الإمارات وشعبها وتجديد للعهد بالمضي قدما تحت قيادته الرشيدة لاستكمال مسيرة التحديث والتطوير التي أطلقها منذ توليه حكم البلاد في عام 1971.

مطار أبوظبي

افتتح الشيخ زايد "رحمه الله" في 8 أغسطس 1970 مبنى مطار أبوظبي الدولي، ولعب مطار أبوظبي في ذلك الوقت دورا مهما بتسهيل حركة الركاب القادمين إلى أبوظبي و المغادرين منها، كما أسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال توفير خدمات الشحن الجوي للبضائع والمواد الأولية.

عودة الكويت

أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في الثامن من سبتمبر من العام 1991 في لقاء جمعه مع الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت "رحمه الله" أن الإمارات ستساهم في دعم الكويت لتعود إلى دورها الرائد ما قبل تعرضها للغزو العراقي.



مدينة الشيخ زايد

زار الشيخ زايد "رحمه الله" في 27 أكتوبر 1976 مدينة الاسماعيلية في جمهورية مصرالعربية وقص الشريط الخاص بالمدينة التي تحمل اسمه والتي تبرع بإنشائها في إطار مساهمة الإمارات في جهود إعادة إعمار المدينة بعد حرب 73.

رحيل.. ووداع

تقدم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في السابع من أكتوبر من عام 1990 جموع المشيعين في رحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم أحد مؤسسي الاتحاد والذي ترك وراءه إرثا طويلا من الإنجازات جعلت منه علامة فارقة في تاريخ الإمارات والوطن العربي.

حرب أكتوبر

تفاعل الشيخ زايد مع حرب أكتوبر بشكل كبير واعتبرها معركة العرب قاطبة ، ففي 6 أكتوبر 1973 وفور اندلاع الحرب أجرى "طيب الله ثراه" اتصالات مكثفة لمتابعة الموقف على الجبهتين السورية والمصرية وأعلن وقوف الإمارات إلى جانبهما ومساندتهما مساندة كاملة لاستعادة الارض العربية المحتلة.

الحرب اللبنانية

بذل "طيب الله ثراه" جهودا حثيثة لإطفاء نار الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان منذ عام 1976، وفي 17 أكتوبر 1988 دعا الشيخ زايد إلى تحرك عربي لإنقاذ لبنان وإخراجه من محنته وذلك بعقد لقاء بين القادة العرب وجميع الأطراف على الساحة اللبنانية.

سد مأرب

في الحادي والعشرين من ديسمبر من العام 1986 افتتح الشيخ زايد "طيب الله ثراه" سد مأرب الذي أعيد بناؤه على نفقة سموه الخاصة.

وعندما سُئل "طيب الله ثراه" عن أسباب تمويل إعادة بناء السد، قال "إن هذا السد هو الذي كان يحيي اليمن بأكمله، وهو الذي تطور اليمن بوجوده"، مضيفاً: "من هذا المنطلق رأينا أن من واجبنا أن نأخذ بيد اليمن حتى يكون رافداً للأمة العربية في الحاضر والمستقبل".

حلم الفضاء

دشن " طيب الله ثراه " قبل أكثر من 43 عاماً وتحديداً في الـ 8 من نوفمبر من العام 1975 أولى خطوات الإمارات في قطاع الفضاء وذلك بافتتاح المحطة الأرضية للاتصال بالأقمار الصناعية في منطقة جبل علي في دبي.

رواد الفضاء

استقبل المغفور له بإذن الله في 12 فبراير 1976 طاقم رواد الفضاء بعد رحلة قاموا بها إلى القمر ضمن برنامج "أبولو" وقال حينها: "ان الاكتشافات العلمية في قطاع الفضاء تبشر بمستقبل واعد للعلم والعلماء ولمستقبل البشرية".

مجلس التعاون

افتتح "طيب الله ثراه" في 2 نوفمبر 1986أعمال الدورة السابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دول الخليج العربي التي استضافتها أبوظبي، وأكد الراحل الكبير أن المجلس درع يقي جسد الأمة العربية وتعبير عن مصيرها المشترك.

ومما لا شك فيه فإن نجاح المسيرة الاتحادية بدولة الإمارات كان حافزاً لبلورة فكرة قيام مجلس التعاون حيث وضعت الإمارات تجربتها الاتحادية كنموذج حي لجميع الدول في منطقة الخليج.

تهنئة الكويت



هنأ المغفور له بإذن الله في 27 فبراير 1991 في اتصال هاتفي بالمغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت والشعب الكويتي العزيز باسترداد الكويت لحريتها من الاحتلال العراقي وإعادة الحق إلى نصابه.

أهل الوفاء

في 23 فبراير 1994 كرم الوالد المؤسس ضباط وجنود الإمارات الذين شاركوا في تحرير الكويت، ويذكر التاريخ لدولة الامارات وجيشها الباسل وقفتهم البطولية إلى جانب الكويت في محنتها حيث قدّمت الإمارات عددا من الشهداء والجرحى دفاعاً عن الحق والشرعية.

جامعة الإمارات

شهد "رحمه الله" في 28 فبراير 1982 حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة جامعة الإمارات وألقى كلمة أكد فيها "إن الرجال هم ثروة الوطن الحقيقية وليس المال" كما أكد أن الوطن يعتمد على الشباب حاضراً ومستقبلاً باعتبارهم ذخيرة الأمل والمستقبل.

زيارة اليمن

ساهم الراحل الكبير وفقيد الأمة في إنهاء الخلافات البينية بين شطري اليمن وفي زيارة تاريخية قام بها إلى اليمن في 12 مارس من العام 1977أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " على وقوف الإمارات إلى جانب اليمن وحماية مصالحه والدفاع عن وحدة ترابه وشعبه وتعهد بالمساهمة في تنميته.

زايد والتسامح

في 3 مارس 1999 أدلى الشيخ زايد بتصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " أكد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان ودعا فيه إلى إعلاء قيم التآخي ومراعاة الأخوة بين البشر.. مؤكدا أن إعطاء كل ذي حق حقه من أهم دعائم الاستقرار.

وواصلت الإمارات جهودها في تعزيز التسامح متسلحة بإرث الوالد المؤسس لتتحول إلى مركز للتسامح ونشر السلام في المنطقة والعالم.

البوسنة

سجل التاريخ مواقف مشرفة للشيخ زايد "رحمه الله" في نصرة ودعم شعب البوسنة والهرسك خلال تعرضه لأبشع جرائم الحرب في تسعينات القرن الماضي.. حيث وجه في 26 أبريل 1993 بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار لإغاثتهم من الأوضاع المأساوية التي يمرون بها.. كما تبرع في 2 أبريل 1995 بمليوني دولار لصندوق دعم البوسنة والهرسك. وفي 18 أبريل 1999.. بإنشاء مطار دولي في منطقة كوكس الألبانية لتسيير أعمال الإغاثة.

سفارة فلسطين

في الخامس من يناير من العام 1989 وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حجر الأساس لسفارة دولة فلسطين لدى الدولة، وشكل الحدث حينها رسالة دعم واضحة للقضية الفلسطينية وتعزيزا لموقف سلطتها الشرعية على اعتاب مباحثات السلام التي انطلقت في 1991 من خلال مؤتمر مدريد الشهير.

القمة العربية

جاءت أولى مشاركات الشيخ زايد في القمم العربية بتاريخ 26 نوفمبر 1973 وذلك بالقمة التي استضافتها الجزائر، وقد صرح سموه أن الامارات ترحب بمثل هذه اللقاءات خاصة وأن المعركة السياسية لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية التي أثبتت فيها الامة العربية قدرتها ووحدتها.

المجلس الوطني الاتحادي

افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه يرافقه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في العاشر من ديسمبر 1971 الدورة العادية من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني الاتحادي، ومنذ ذلك الوقت نجح المجلس في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته قضايا المواطنين واحتياجاتهم.

المحكمة الاتحادية العليا

أصدر الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه في 1 أغسطس 1973 قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا لتكون أعلى هيئة قضائية في دولة الاتحاد، والتي أخذت على عاتقها بحث دستورية القوانين الاتحادية، ودستورية القوانين الصادرة من الإمارات المحلية، وتفسير أحكام الدستور بناء على طلب الجهات الاتحادية، أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء إضافة إلى البت في القضايا التي تخضع لاختصاصها.

"أبوظبي للكتاب

زار الشيخ زايد في 3 مايو 1981 معرض الكتاب الإسلامي بأبوظبي وأمر بتحويله إلى حدث سنوي لتتواصل منذ ذلك التاريخ فعاليات المعرض الذي بات يحمل اسم "معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتحول إلى حدث عالمي يجمع كبار المثقفين و الأدباء من جميع دول العالم.

بني ياس

وجه الشيخ زايد في 13 يوليو 1976 ببناء مدينة جديدة في المنطقة الواقعة بين الطريقين المؤديين إلى كل من العين ودبي مع ارتفاع عدد السكان في العاصمة أبوظبي يطلق عليها اسم "بني ياس" والتي أضحت اليوم من أبرز المناطق السكنية المحيطة بجزيرة أبوظبي وتحتوي على الكثير من المشاريع الاقتصادية والمعالم الثقافية و الترفيهية.

"زايد الإنسانية"

أصدر المغفور له الشيخ زايد في 5 أغسطس 1992 قانونا بإنشاء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الانسانية برأسمال مليار دولار، حيث باتت اليوم أحد أبرز المؤسسات الخيرية على مستوى العالم والتي توفر المساعدات في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والعمل الخيري.

ميناء زايد

افتتح الوالد المؤسس "رحمه الله" في 28 يونيو 1972 المرحلة الأولى من ميناء زايد في أبوظبي الذي اعتبره من أهم الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات بذلك الوقت. وعد الميناء واحداً من أكبر الموانئ التجارية في العاصمة بـ 21 رصيفاً بطول 4,375 متراً.

زيارة الهند

دشن الشيخ زايد رحمه الله في 28 أبريل 1992 زيارة تاريخية إلى جمهورية الهند مثلت منعطفا هاما في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين نظرا لما شهدته من توقيع اتفاقيات ثنائية هامة في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية أسهمت فيما بعد بالارتقاء في مستوى العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

مصفاة أم النار

افتتح الشيخ زايد "طيب الله ثراه" في 27 أبريل 1976 مصفاة أم النار للبترول بحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وقد أصدر "طيب الله ثراه" قرارا بهذه المناسبة يقضي بتخفيض أسعار المشتقات البترولية من المحروقات.

شرق آسيا

بدأ المغفور له بإذن الله في السابع من مايو 1990 رحلة لعدد من دول شرق آسيا التقى خلالها الإمبراطور الياباني أكيهيتو والرئيس الصيني يانج شانج كون والرئيس الإندونيسي سوهارتو.. باحثاً وإياهم سبل تطوير علاقات التعاون المشترك والعمل على دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقد حدد المغفور له استراتيجية دبلوماسية الإمارات وعلاقاتها بالعالم.. لتشكل نظرته وحنكته مصدر إلهام للسياسة الخارجية لدولة الإمارات والتي التزمت ببناء جسور الصداقة والعمل والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة اتسمت بالحكمة والاعتدال، والتوازن، ومناصرة الحق والعدالة، وتغليب لغة الحوار والتفاهم في معالجة كافة القضايا.

القمة الإسلامية

في 29 يناير من العام 1981 خاطب الشيخ زايد بن سلطان الدول المشاركة في مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الطائف.. مؤكدا أن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية لا يمكن مواجهتها إلا بالتضامن الذي وصفه بالدرع الحصين الذي يحمي الأمة ويقوي شأنها بين الأمم.

ويشهد التاريخ بأن "حكيم العرب" المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أقوى القادة في التاريخ المعاصر بالنظر إلى إسهاماته في محيط العالم العربي. وقد كان لسموه دور مهم في تقوية الصف العربي من خلال العديد من المواقف التي تتضمن الدعم السياسي والاقتصادي والمعنوي والإنساني والإعلامي، ومن ذلك موقفه الصلب خلال حرب أكتوبر 1973، وجهوده الناجحة لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره البارز في إنهاء الخلافات البينية بين الدول العربية.

مكتبة الإسكندرية

تبرع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" في 11 فبراير 1990 بـ 20 مليون دولار لإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة.

وترك الشيخ زايد "حمه الله" أثراً طيباً في مصر، وساهمت جهوده في استرجاع المكتبة لمكانتها القديمة كأحد أهم المكتبات في المنطقة بل تعدى حضورها المعنى المعتاد للمكتبات فهي مجمع ثقافي ضخم تجتمع فيه الفنون مع التاريخ والفلسفة والعلوم. كما جعلت منها الأنشطة المتعددة التي تقدمها للجمهور مكانًا للنقاش المفتوح والحوار.

قبة الصخرة

تكفل الراحل المؤسس في 22 فبراير 2004 بترميم سقف مسجد قبة الصخرة بعدما تضرر نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت مدينة القدس.

وأمر المغفور له بإذن الله بسرعة تنفيذ المشروع والتنسيق مع جهات الاختصاص المشرفة على المسجد الأقصى لإنجازه بالصورة التي تليق بمكانة المسجد الدينية والتاريخية.

رجل العام

في الثامن من مارس من العام 1989 نال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان لقب "رجل عام 1988 " التي تسلمها في تقديرا لمواقفه تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية.

جامع زايد الكبير

وجه "رحمه الله " في 3 أبريل 1995 دائرة التخطيط لفتح باب المناقصات من أجل إنشاء وإنجاز جامع ومسجد الشيخ زايد في مدينة أبوظبي ليكون أكبر مسجد في دولة الإمارات وصرح إسلاميا يحمل اسمه " رحمه الله".

مجلس التعاون

ترأس المغفور له في 25 مايو 1981 أعمال القمة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها العاصمة أبوظبي والتي نجحت في إيجاد صيغة تعاونية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.

الإمارات والسعودية

قام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 12 من ابريل من العام 1967 بزيارة تاريخية إلى المملكة العربية السعودية التقى خلالها بجلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة جدة.. وأكد خلالها على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.