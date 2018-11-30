توفير تطعيم الإنفلونزا مجاناً في مراكز التسوق بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنظم الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حملة لتطعيم الإنفلونزا في مراكز التسوق بأبوظبي والعين، خلال إجازة اليوم الوطني، ويأتي ذلك تماشياً مع حملة دائرة الصحة في أبوظبي، والتي انطلقت تحت شعار «أوقف العدوى».

وتستمر الحملة من اليوم حتى الاثنين المقبل، من الثانية ظهراً حتى العاشرة مساءً، في كل من بوابة الشرق مول ودلما مول ومشرف مول في أبوظبي، وفي العين مول بمدينة العين، حيث يتم تطعيم زوار المراكز ضد الإنفلونزا مجاناً.

وقال الدكتور عمر الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات «تأتي هذه الحملة في إطار جهودنا الرامية إلى وقاية أفراد المجتمع من الإنفلونزا، ومن الإصابة بالأمراض والمضاعفات الخطيرة، والحد من انتشارها، وتسهيل وصولهم إلى التطعيم الذي يعد أفضل الطرق للوقاية من الإنفلونزا».

كما يتوفر تطعيم الإنفلونزا مجاناً في المراكز الصحية التابعة لشركة صحة، والتي يمكن مراجعتها دون موعد مسبق، أو بعد أخذ موعد عن طريق مركز خدمة العملاء 80050.