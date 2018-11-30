«الاتحادية للجمارك»:عززوا مسيرة الأمن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أحيت الهيئة الاتحادية للجمارك أمس، يوم الشهيد في سياق احتفاء الدولة بهذه المناسبة، تقديراً لتضحيات أبناء الوطن من أجل رفعة الوطن والحفاظ على ترابه ومقدراته وتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار.

وقامت الهيئة في إطار مبادرة الحكومة الاتحادية بتنكيس الأعلام على مقارها في أبوظبي ودبي. وتقدم محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للموظفين في الوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء والدعاء لهم في صمت.

وقال المفوض علي النيادي، إن الاحتفاء بيوم الشهيد، يؤكّد عمق تقدير قيادتنا الحكيمة للتضحيات المشرّفة التي قدمها شهداء الوطن، ويعكس قيم الإخلاص والتفاني والانتماء.