مكتوم بن محمد يطلع على خطط «دبي القضائي»

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي صباح أمس اجتماع المجلس الذي عقد في أبراج الإمارات في دبي، والذي ناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي.

واطلع سموه على خطط المجلس والتوصيات المستقبلية، وما تم إنجازه من توصيات خلال الاجتماعات السابقة، كما تم اعتماد عدد من المبادرات التطويرية للمحاكم والنيابة العامة في إمارة دبي.

حضر الاجتماع محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي والخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي والمستشار خليفة راشد بن ديماس أمين عام مجلس دبي القضائي وأعضاء مجلس دبي القضائي.