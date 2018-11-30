«جمارك دبي»:صانوا تراب الوطن

المصدر: دبي - البيان

نظمت «جمارك دبي» مراسم تنكيس ورفع علم الدولة أمس بمناسبة ذكرى «يوم الشهيد»، الذي يصادف 30 من نوفمبر من كل عام، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن من أفراد القوات المسلحة، الذين وهبوا أرواحهم وصانوا تراب الوطن الغالي. حضر الاحتفال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، والمديرون التنفيذيون، ومديرو الإدارات والمراكز الجمركية وموظفو وموظفات جمارك دبي. وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة «الدعاء الصامت» إجلالاً لذكرى شهداء الوطن.