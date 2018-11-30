«تنظيم الاتصالات»:علّموا العالم معنى العطاء

المصدر: دبي - البيان

أحيت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات يوم الشهيد بإقامة مراسم خاصة بهذه الذكرى الغالية في مقري الهيئة في أبوظبي ودبي، بمشاركة موظفي الهيئة. وتضمنت مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» تنكيس الأعلام الساعة الـ 8 صباحاً، والوقوف دقيقةَ دعاءِ صامتٍ تبعها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نحيي اليوم ذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصدقونا وصدقوا الوطن عندما قالوا بأن الأرواح ترخص فداء لعزة الوطن وصون أراضيه والدفاع عن سيادته، رجال حملوا أرواحهم على أكفّهم ووقفوا جبالاً شامخة وعلّموا العالم معنى العطاء».