«إمباور»: أمهات أنجبن أبطالاً

المصدر: دبي - البيان

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن ذكرى «يوم الشهيد» تحلّ علينا ونحن نحتفل بـ «عام زايد» عبر ربوع الوطن.

ونتذكر بكل خشوع وإجلال تضحيات شهدائنا الأبرار، سائلين المولى عز وجل أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، الذين بذلوا الغالي والنفيس فداءً للوطن وصوناً لمقدساته، وامتزجت دماؤهم الطاهرة مع دماء أبناء اليمن الشقيق طلباً لحرية وكرامة شعبه الأبيّ، الذي لا يرضى بالخضوع والاستسلام لأي شكلٍ من أشكال الظلم والاستعمار، وكانت دولتنا وقيادتها الفذة خير عون وخير نصير لهم، وبذلت من أجل نصرة دولة الأرواح قبل الأموال.

وأضاف: «بهذه المناسبة نحيي عوائل الشهداء وبالأخص أمهاتهم، اللواتي أنجبن أبطالاً قضوا في ساحة الوغى، وكانوا من خيرة شباب الوطن الذين نفاخر بهم بين الأمم التي ترفض الذل والاستسلام وتتوق للحرية والانعتاق، وبهذه المناسبة أيضاً نجدد ولاءنا وانتماءنا لهذه الأرض الغالية المخضبة بدماء الشهداء، ونؤكد أننا كلنا جنود الوطن وحماته المخلصون، ولا نزال على العهد سائرين، هذه الخصال الحميدة التي غرسها فينا القائد المؤسس المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.