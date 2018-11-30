راشد النعيمي:الشهداء خيرة أبناء الوطن وحصنه المنيع

المصدر: عجمان- وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الشهداء هم خيرة أبناء الوطن وسياجه العتيد وحصنه المنيع، فهم الرجال الذين استبسلوا في الدفاع عن كل شبر من ثرى بلادهم الغالية، فما إن ناداهم حتى لبوا النداء لتبقى بلادهم في أعلى البلاد، وترفرف رايتها عالية خفاقة شامخة.

إنجازات

وقال الشيخ راشد في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: «إن أسر الشهداء يحق لها أن تعتز بإنجازات أبنائها، الذين أناروا بدمائهم صفحات العز وألحقوا بعائلاتهم الشرف والفخر، فهم من قدموا أرواحهم الغالية فداء لوطنهم وقدموا حبه فوق كل حب، فلا حب يعلو حب البلاد، التي تعلموا في رحابها وعملوا في مؤسساتها وجاهدوا لتبقى عزيزة رائدة».

تضحيات

وأضاف: «لن ننسى تضحيات الشهداء وبطولاتهم الباسلة التي تستحق أن تسجل في كتب التاريخ وتدرس للنشء، ونرسل في هذا اليوم كل تحيات الفخر والاعتزاز والإجلال للشهداء الأبرار في يومهم العظيم، الذين نحتفي خلاله بمضي كوكبة من خيرة رجال الوطن وأبنائه، الذين قضوا نحبهم وارتقوا للفردوس الأعلى دفاعاً عن حمى بلادهم الغالية، لتبقى راية الاتحاد عالية خفاقة أبية في كل المحافل المحلية والإقليمية والعالمية».