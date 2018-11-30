«اقتصادية أبوظبي»:لبّوا نداء الواجب

المصدر: أبوظبي - البيان

قال خليفة سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن قيادة الدولة الرشيدة خصصت هذا اليوم من كل عام للاحتفال بيوم الشهيد لتثبت للعالم أجمع معاني الوفاء في أحلى صورة وهي تخلد مجد أبنائها الشهداء، فالقيادة الرشيدة دائماً تمسك بزمام المبادرات الإنسانية لتقول لأبنائها وللعالم بأننا أهل الوفاء والجود وأهل الحق أينما كانوا، فلقد استذكرت الإمارات شهداءها الأبرار بأسمائهم واستلهمت تضحياتهم بالعرفان والوفاء لتخلد ذكراهم في السجل الوطني على مر التاريخ.

وأضاف: «هنيئاً لشعب الإمارات بقيادتنا التاريخية، وهنيئاً للشهداء الخالدين بهذا اليوم الوطني الذي يعلي مكانتهم في ضميرنا كما هو مقامهم عند الله وفي الملأ الأعلى، وهنيئاً لأهل الشهداء بهذه المكانة عند الله وعند أهل الإمارات قيادةً وشعباً، وفي هذا تمجيد للشهادة وتكريم كبير لمن بذلوا أرواحهم حماية للوطن وفداء للواجب، ونعاهد الله وقيادتنا الرشيدة والشعب على أن نكون الجنود الأوفياء رهن إشارة نداء الواجب».