«الإمارات العامة للبترول»:جسّدوا معنى الولاء

المصدر: دبي - البيان

أحيت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» في مقرها الرئيس، ذكرى «يوم الشهيد»، وتضمن ببرنامج تضمن العديد من الفعاليات، وذلك في الساعة الحادية عشرة، حيث قامت المؤسسة بتنكيس العلم ودقيقة الدعاء الصامت للشهداء، واختتمت الفعاليات برفع العلم والسلام الوطني لدولة الإمارات.

وقال عادل الشاعر المدير العام للمؤسسة، إن مناسبة «يوم الشهيد» تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي حر، وفي الوقت نفسه تشكل منبع إلهام وتعبير عن الولاء والانتماء إلى هذا الوطن المعطاء وإلى قيادته الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل رفعة الوطن وضمان سعادته.

وأضاف الشاعر أن خدمة الوطن والدفاع عن ترابه ومكتسباته من أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان إلى وطنه. وبهذه المناسبة ونحن نحتفي بيوم الشهيد يسعدنا أن نوجه رسالة شكر وامتنان إلى أهالي الشهداء وذويهم، وأن نشدّ على أيديهم بقوة لتحملهم لوعة الفراق وعناء الفقد.