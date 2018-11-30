هيئة الأوراق المالية: الإمارات لا تنسى أبناءها

المصدر: دبي - البيان

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في فعاليات «يوم الشهيد»؛ حيث تم تنكيس العلم في الفترة الصباحية أمام مبنى الهيئة في دبي.

وفي الساعة الحادية عشرة والنصف وقف د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة ونواب الرئيس التنفيذي ومديري إدارات الهيئة وموظفيها دقيقة صمت، دعوا فيها لشهداء الوطن الأبرار بالمغفرة والرحمة، مستذكرين ما قدموه للوطن من تضحيات وبطولات لإعلاء صوت الحق، ورفع راية الوطن عالية خفاقة.

تم بعد ذلك رفع العلم في الوقت الذي عَزف فيه السلام الوطني، وألقى د. عبيد الزعابي كلمة بهذه المناسبة قال فيها: «يمثل الاحتفاء بهذا اليوم مصدر فخر واعتزاز، بما قدمه أبناء دولة الإمارات البواسل من تضحيات في الميادين العسكرية، ورمزاً لتكريم الشهداء الذين زُفت أرواحهم إلى السماء بعد أن ذادوا عن حياض الوطن بكل ما لديهم من غالٍ ونفيس، وبذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية ليظفروا بإحدى الحسنيين، فإما نصر مبين، وإما شهادة في سبيل الله، فهنيئاً لكل شهيد اصطفاه المولى عز وجل ليفوز بالثواب العظيم».

وأضاف: «يوم 30 نوفمبر من كل سنة سيظل دوماً يوماً للوفاء والعرفان والإجلال والفخر والإكبار لما قدمه الشهداء من تضحيات، والتأكيد على أن الإمارات لا تنسى أبداً أبناءها المخلصين»