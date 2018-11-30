حمد الشامسي:نقف إجلالاً لخيرة وأشجع أبناء البيت المتوحد

المصدر: أبوظبي - وام

قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة: «في يوم الشهيد نقف جميعاً إجلالاً وتعظيماً واحتراماً لخيرة أبناء البيت، وأشجع أبناء البيت المتوحد بأهله».

وأضاف: «يحل علينا هذا العام يوم الشهيد، لا لنتذكر هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن، فهم لا يغيبون عن ذاكرتنا، وإنما لنكرمهم، وليس أفضل تكريماً لهم من أن نتسلم رسالتهم، ونتدارس بطولتهم، ونتدبر كيف يصل حب الوطن عند كل بطل منهم إلى درجة الإيمان بأن النفس والروح تهون ليبقى هذا الوطن شامخاً وعزيزاً، ومصوناً من كل شر».

وأضاف في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: «لقد سطر كل شهيد بدمه الزكي صفحة مضيئة في كتاب تاريخ دولة الإمارات، ومن بطولاتهم نتعلم معنى الرسالة في أسمى معانيها، كانت رسالتهم حماية الأرض والعرض وشرف بلادهم الرفيع من كل أذى، مشيراً إلى أن بطولتهم هي أسمى البطولات.

فالأبطال كثيرون، غير أن بطولة الحرب تبقى أعظمها وأجلها فهي التضحية بالروح والحياة من أجل أن تبقى حياة الوطن وأبناء الوطن».

وأشار: «إلى أنه في يوم الشهيد نحتفي بآباء وإخوة وأبناء فازوا بأعظم جائزة في اختبار النبل والفروسية والعطاء، وكفاهم أن ذكراهم التي لا تغيب تبقى عطراً يفوح في هواء بلدنا تستنشق عبيره مع كل نفس يدخل صدورنا».