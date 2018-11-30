«مالية أبوظبي»: نورٌ يسطع في تاريخنا

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت دائرة المالية بإمارة أبوظبي أمام مقرها الرئيس فعاليات يوم الشهيد، الذي كرسته دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون يوماً للبطولة والفداء، يوماً لتكريم شهدائنا البواسل، والاحتفاء بشجاعتهم وعزيمتهم وإكبار تضحياتهم الغالية لتبقى راية الإمارات خفّاقة ومنارة للعدل والحق والكرامة.

واستهلت الفعالية بتنكيس العلَم أمام مقر الدائرة والوقوف دقيقةَ صمتٍ للدعاء والتضرع إلى الله العلي القدير بأن يتغمد أرواح الشهداء الأبرار بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته. واختتمت الفعالية برفع العلَم بالتزامن مع السلام الوطني الإماراتي.

وقال رياض عبد الرحمن المبارك: «بذل شهداؤنا أرواحهم دفاعاً عن الأرض والعِرض وحقوق جيرانهم وأشقائهم، في سبيل الحق ونصرة المحتاج، وستبقى تضحياتهم وذكراهم خالدة في ذاكرة الوطن وقلوبنا، وسيظلون علامات نور تسطع في تاريخ أمتنا، وسنحمل في نفوسنا ما بقينا، الفخر والإكبار لتضحيات جنودنا الميامين الذي بذلوا دماءهم في ساحات المجد ذوداً عن حمى الوطن».

واختتم قائلاً: «وفي دائرة المالية بإمارة أبوظبي نجدد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة التي حرصت على دعم أسر الشهداء وتكريمهم، ليكونوا في سلّم أولوياتها وتحت كنفها ورعايتها الدائمة».