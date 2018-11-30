ديوان ولي عهد أبوظبي يحيي يوم الشهيد

المصدر: أبوظبي - وام

أحيا ديوان ولي عهد أبوظبي يوم الشهيد، وتضمنت مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» تنكيس العلم في ديوان ولي عهد أبوظبي الساعة الـ 8 صباحاً والوقوف دقيقة دعاء صامت في الساعة 11:30، ثم مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني للدولة. وشهد الاحتفالية، سيف القبيسي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ولي العهد، ومديرو ورؤساء الأقسام وموظفو الديوان.

وبهذه المناسبة، قال سيف القبيسي: «إن شهداءنا سيبقون نموذجاً وطنياً مشرفاً لأبناء الوطن، فيما ستبقى تضحياتهم وقيمهم النبيلة خالدة في وجداننا وذاكرة وطننا». وأضاف: «إننا نستذكر تضحيات شهدائنا وبطولاتهم لتبقى نبراساً يضيء للأجيال طريق الحاضر والمستقبل وحافزاً لكل إماراتي على مزيد من البذل والعطاء والعمل من أجل رفعة الوطن والذود عن حياضه وصون أمنه ومكتسباته».

ووجه القبيسي تحية إجلال وإكبار لشهداء الوفاء والإخلاص الذين وهبوا أرواحهم في سبيل الوطن والواجب في ميادين الشرف والكرامة. كما حيا أسر وذوي الشهداء الذين نستلهم منهم معاني الإرادة الصلبة والصبر والإخلاص والتضحية.

وأعرب موظفو ديوان ولي عهد أبوظبي عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة التي تخلد ذكرى شهداء الوطن والواجب.