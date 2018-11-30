«السلطة الملاحية»:فداء في ميادين العز

المصدر: دبي - البيان

قامت «سلطة مدينة دبي الملاحية» بإحياء ذكرى «يوم الشهيد» وفاءً وعرفاناً لأبناء الإمارات الذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء والتضحية في ميادين العز والشرف.

في سبيل إحقاق الحق وإعلاء راية العدل. وانضم عامر علي، المدير التنفيذي، إلى كبار المسؤولين والموظفين لتنكيس علم الإمارات والوقوف دقيقة دعاءً صامتاً على أرواح الشهداء، في وقفة تضامن تعكس التلاحم الوطني بين قيادة وشعب الإمارات.

وقال: «يكتسب «يوم الشهيد» مكانة خاصة في قلوبنا جميعاً، كونه مظلة وطنية تجمعنا لنقف وقفة وطنية واحدة احتراماً وإجلالاً وإكباراً للتضحيات النبيلة لشهدائنا، الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً للحق.