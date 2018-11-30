حمدان بن راشد : تضحيات شهدائنا مصدر فخر ومنارة للأجيال

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن يوم الشهيد هو يوم وطني يجمع أبناء دولة الإمارات الحبيبة كافة ليقفوا وقفة عز وفخر وإجلال لتضحيات شهدائنا الأبرار إحياء لذكراهم الطاهرة وعرفانا لهم بالجميل لما قدموه لوطننا الحبيب.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: إن ما قدمه شهداؤنا الأبرار يعكس أسمى صور حب الوطن ولا يوجد إخلاص وتضحية تعلو عن بذل النفس في سبيل أمن وأمان ورفعة الوطن، وقد كان شهداؤنا مثالا ساميا للشهادة والفداء وتجسيدا حيا لمعاني الوفاء والإباء.

وأضاف سموه: يقف هذا اليوم شاهداً على تضحيات دولة الإمارات في سبيل الدفاع عن الحق والمبادئ والواجب والذود عن الأشقاء ويؤكد تمسكنا بقيمنا الراسخة في دفع الظلم والعدوان عن أشقائنا وحماية حدود الوطن وكرامته وأيضاً تماسك المجتمع الإماراتي وتلاحمه خلف قيادتنا الحكيمة.

قيم

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد: تتأصل في أبناء شعبنا قيم الشهادة والولاء والتفاني، حيث بذلوا الغالي والنفيس للذود عن الوطن ولتبقى راية الإمارات خفاقة وعالية وعزيزة. كما رفعها آباؤنا وأجدادنا مستلهمين في ذلك من فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا حب الوطن وقيم الفداء.

وأضاف سموه: «بدورنا، نعاهد شهداءنا الأبرار على تخليد ذكراهم وشهادتهم في ذاكرة الوطن وأن تبقى تضحياتهم مصدر عزة وفخر ومنارة للأجيال القادمة، ونرفع إلى أسر الشهداء تقديرنا واحترامنا ونعدهم بأن أبناءهم سيبقون علامة من نور ومصدر فخر في تاريخ الإمارات».