سيراليون تعفي مواطني الدولة من التأشيرة المسبقة

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، نيابة عن دولة الإمارات، مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بسيراليون، علي كابا، يسمح بموجبها لحاملي جواز السفر الإماراتي، بالحصول على التأشيرة عند الوصول لدخول جمهورية سيراليون والبقاء فيها لمدة 30 يوماً.

وأعقب مراسم التوقيع على المذكرة، عقد جلسة مباحثات، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث إمكانية خلق فرص شراكة بين البلدين في العديد من القطاعات المختلفة.

علاقات

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «بفضل الدبلوماسية الفاعلة لدولة الإمارات، تحت إشراف سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تشكل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع جمهورية سيراليون، خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات المبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة في تطوير هذه العلاقة، بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين، ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة».

كما أكد على أهمية وضرورة ترسيخ العلاقة بين البلدين، وبناء جسور جديدة للتواصل، موضحاً أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، ستسهم في دعم وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

إشادة

من جانبه، أشاد وزير الخارجية في جمهورية سيراليون، بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات، بما يخدم المصالح المشتركة بينهما. وثمَّن معاليه، ما تحظى به دولة الإمارات من مكانة مرموقة على مستوى المنطقة .