«جمارك أبوظبي»: دافعوا عن الوطن

المصدر: أبوظبي- البيان

قال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إننا نستذكر في يوم الشهيد، هذا اليوم التاريخي الذي تعيشه الإمارات، ذكرى الشهداء الأبرار، الذين استشهدوا دفاعاً عن الأرض والوطن.

حيث شكلت تضحياتهم دافعاً للروح الوطنية، التي سرت في عروق أجدادنا وآبائنا وأولادنا، والتي عززت من صلابة شعبنا وعزيمته للدفاع عن أرضه وحقوق جيرانه وأشقائه، في سبيل الحق ونصرة المحتاج. وأضاف: «لقد قدم شهداؤنا تضحيات جليلة على مر السنوات في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرة المظلوم.

وهذه هي إماراتنا الحبيبة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسهم بقوة وصلابة أبنائها وقادتها في حفظ واستقرار الأوطان الشقيقة، حيث بذلوا الغالي والنفيس للدفاع عن المبادئ والقيم التي أرسى دعائمها القائد الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.