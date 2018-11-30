«وطني الإمارات» تطلق معرض «قصة وطن» 2 ديسمبر

المصدر: دبي ـــ وائل نعيم

تنظم مؤسسة وطني الإمارات، معرضاً يسرد قصة دولة الإمارات، المرتبطة بقصة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مروراً بمراحل بناء الإنسان، والبنية التحتية، وصولاً إلى النهضة التي عمّت الدولة في مختلف المجالات، وذلك في الفترة من 2 إلى 15 ديسمبر المقبل، في دبي مول، بجانب غاليري لافاييت.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي للمؤسسة: يتضمن المعرض 6 أقسام، مزوّدة بسماعات إرشادية للزوار، لوصف المواد المعروضة باللغتين العربية والإنجليزية.

إنجازات

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن أقسام المعرض تحمل مسميات تسرد مراحل إنجازات المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث يحمل القسم الأول اسم «حياة الشيخ زايد»، والمختص بعرض صور من مراحل حياته، مع نبذة عن كل صورة، بالإضافة لمعلومات عن البيئة التي نشأ فيها.

كما خصص قسم من «ثمار زايد»، لعرض صور الإنجازات والمشاريع الحضارية التي أسسها المغفور له، الشيخ زايد، في هيئة مخطط زمني، منها مخطط أبوظبي، ومجسم جامعة الإمارات، وافتتاح مصنع تسييل الغاز الطبيعي بجزيرة داس.

أما قسم «زايد الخير»، فهو خاص بالمواد التسجيلية، التي تتحدث عن أعماله الخيرية العالمية، والقسم الأخير، يحمل عنوان قالوا عن زايد، لتعريف الزوار بأقوال زعماء العالم عن فكر ومنهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.