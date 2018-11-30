استعراض متطلبات الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي

المصدر: دبي - البيان

استعرضت ورشة عمل «تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي»، التي نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي للدولة، وأبرز الإنجازات المحققة، وتحديات دعم تحديث الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما استعرضت مقارنات معيارية للدول الرائدة في مجال الأمن البيولوجي.

وتناولت الجهود التي نفّذتها اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي في وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي لتعزيز هذا النوع من الأمن، خلال إقرار وتحديث القوانين والتشريعات، وبناء الإمكانيات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات أمنية، والتصدي لأي تأثير سلبي أو حادث ناجم عن هذه العوامل قد يؤثر سلباً في الدولة مجتمعياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو سياحياً.