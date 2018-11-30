محمد البادي: شهداؤنا نذروا أنفسهم لهذه الأرض الطيبة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا: «أن «يوم الشهيد» سيظل مصدر فخر واعتزاز وذكرى غالية لشهداء الوطن والواجب الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه الأرض الطيبة والدفاع عن الوطن الغالي».

وأضاف في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: «إنه اليوم الذي نتذكر فيه كيف سطر أبناء الإمارات بدمائهم الزكية صفحات التضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن وكرامة الأمة والدفاع عن الحق والشرعية، وقدموا أغلى ما يملكون لوطنهم ولقادتهم بعزيمة لا تقهر وإرادة صلبة مستمدين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد الذين غرسوا فيهم حب الوطن وإعلاء رايته لكي يواصلوا تحمل المسؤولية في وطن يزهو بماضيه ويفخر بحاضره المعطاء وغده الواعد».

وقال: «إن تضحيات شهدائنا البواسل وسام فخر وعزة وكرامة على جبين الوطن وعلامة وفاء في قلوب أبنائه وبناته، الذين هم على استعداد دائم لبذل المزيد من التضحيات، فالوطن غال وكل شيء يزول ويهون ويبقى الوطن حراً عزيزاً».

وأشار: «إلى أن تخصيص هذا اليوم من كل عام تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء شهداء الوطن هي مبادرة كريمة ووسام شرف عظيم للشهداء وأسرهم ولكل أبناء الوطن، فهي تؤكد مدى اعتزاز القيادة الرشيدة بأبنائها الشهداء».