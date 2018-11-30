مسؤولون: استحضار بطولات الشهداء يؤكد اعتزاز القيادة بأبنائها

المصدر: دبي - البيان

أكّد مسؤولون أن تخصيص يوم لإحياء ذكرى الشهداء واستحضار بطولاتهم وتضحياتهم، يبيّن مدى الاحترام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لأبنائها، لافتين إلى أن ذلك يأتي تخليداً لأرواحهم، وإبقاءً لبطولاتهم حيّة في عقول المواطنين والمقيمين وقلوبهم أبد الدهر، دفاعاً عن الحق والواجب.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان:«إن يوم الشهيد يوم فخر وعزة للدولة، وهو يوم عزيز على قلوبنا يجدد فينا الوفاء والانتماء للأرض والوطن، ويوم شهداء الفداء والواجب الذين قدموا حياتهم وأرواحهم الزكية فداء لوطنهم، ملبين نداء الواجب والحق، ولفتت إلى أن أبناء الإمارات لبّوا نداء الواجب والحق لجعل راية الوطن خفاقة بين الأمم ولتبقى الإمارات شامخة بدمائهم الطاهرة».

وبدورها قالت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: «إن يوم الشهيد يمثل لنا في الدولة عهداً جديداً وشعوراً بالاعتزاز والفخر بهذا اليوم، وإن ما يمثله من مشاعر في نفوسنا يشعرنا بالاعتزاز، كونه يوماً وطنياً تخلد فيه تضحيات وبطولات شهدائنا البررة، التي ستخلد في صفحات التاريخ المشرقة بمداد من نور وعطاء نبراساً لنا وللأجيال المقبلة».

وبيّن الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «أن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية تعبر فيه الإمارات عن فخرها واعتزازها بأبنائها وتقديرها لما بذلوه في سبيل عزة الوطن، وإعلاء قيم التضحية والانتماء للوطن والولاء للقيادة، وستبقى تضحيات بواسل الإمارات خالدة في نفوس شعب الإمارات، الذي يستذكر كل يوم ملاحم العطاء التي قدمها شهداء الإمارات لصون الوطن وحمايته».

وأضاف: «إن يوم الشهيد هو تأكيد على الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن الأبرار، كما أنه يبرز حرص قيادة الدولة الرشيدة على تقديرها لتضحيات أبنائها من القوات المسلحة، جنودها الأوفياء الذين يقدمون أبلغ الدروس في الفداء وفي ولائهم وحبهم للوطن وقيادته لينعم مجتمع الإمارات بالأمن والأمان والاستقرار».

وبدوره أفاد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «أن يوم الشهيد الذي تستذكر فيه جماهير شعب الإمارات أبطالها البواسل الذين ضربوا أروع أمثلة الشجاعة في ميادين العزة والكرامة، سيظل مصدر فخر واعتزاز وذكرى غالية لشهداء الوطن والواجب الذين قدموا أرواحهم للذود عن هذه الأرض الطيبة والدفاع عن أهلها».

ومن جانبه قال سامي بن عدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن هذه المناسبة التي يحييها شعب الإمارات هي تعبير عن أسمى آيات الفخر والاعتزاز بشهداء الإمارات، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وقدموها رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على عزته وكرامته، فسطروا أروع سير التضحية والفداء».

وقدمت المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، لعائلات شهدائنا وأحبائهم الشكر والعرفان على تضحياتهم، مؤكدة: «أننا نقف معهم في هذا اليوم لنستحضر تضحيات عيال زايد الذين وضعوا أرواحهم على أكفّهم فداء للوطن وأمنه ونصرة للشرعية في اليمن الشقيق، وأن ما قدمه شهداؤنا وما يقدمه منتسبو قواتنا المسلحة وسام على صدورنا».

وذكر منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام: «أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تحمل العديد من الدلالات والمعاني التي تذكرنا بإخوة لنا ضحّوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل رفعة ومنعة الإمارات، وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية الرائدة.

مشيراً إلى أن شهداء الإمارات أثبتوا للجميع أن حب الوطن والولاء والانتماء لقيادته الرشيدة ليس مجرد شعارات أو عبارات، بل أفعال وأرواح تبذل في سبيل صون مكتسباتنا الوطنية».

عطاء

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا: «كلنا فخر بهذا الوطن المعطاء، لكن اليوم الوطن هو من يفخر بأبنائه، خاصة أنه بدماء الشهداء تجسدت كل معاني التضحية والشجاعة والعطاء والوفاء، وإرادتهم الصادقة منحتنا القوة والتماسك والوحدة في مواجهة التحديات».

وبدوره أكّد المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «إن يوم الـ 30 من نوفمبر من كل عام يمثل لحظة مجيدة لأبناء الأمة، يستذكرون فيها بطولات أبنائهم الشهداء في ميادين العزِّ والشرف.

حيث يشكل يوم الشهيد مصدراً للفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل في الميادين العسكرية والمدنية، وفرصة للاحتفاء بمن أنارت أرواحهم سماء الوطن، وتعطرت أرضه من طيب أجسادهم الطاهرة، وتجسد تلك التضحيات الإماراتية الدفاع عن الحق والمبادئ».

تضحيات

وأكد المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «أن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية ترسخ التضحيات التي بذلها أبناء الوطن ممن استشهدوا صوناً لعز الإمارات وكرامة الأمة العربية، من خلال مناصرتهم قيم الحق والعدالة والسلام، وأن اليوم نسترجع مسيرتهم التي بدؤوها في ظل قيادتنا الرشيدة، لنسطر بأسمائهم تاريخ الأمم ».

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد: «جاء لإتاحة الفرصة لنا جميعاً للوقوف وقفة إجلال واحترام وتقدير لكل ما قدمه شهداؤنا من بطولات وتضحيات في ميادين العز والشرف من أجل إبقاء راية وطننا عالية، ولحفظ الاستقرار في ربوع دول المنطقة».

وبدوره قال عبدالله علي بوعصيبة مدير المركز الثقافي والمعرفي بأم القيوين: «إن يوم الشهيد هو يوم فخر واعتزاز لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة، لما قدمه أبناء الإمارات من تضحيات لصون وكرامة بلادنا ».

ومن ناحيته أكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان: «أن يوم الشهيد بات رمزاً للقيم الوطنية والتضحيات البطولية التي سنظل نفخر بها جيلاً بعد جيل، وأننا نحتفي اليوم بمن ضحّوا بأرواحهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق في ميادين البطولة والواجب الإنساني، لكي تظل راية الإمارات عالية خفّاقة ».

وبدوره قال سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة: «إن يوم الشهيد أصبح علامة بارزة في تاريخ الإمارات، وفي هذا اليوم نفخر جميعاً بما قدمه هؤلاء الأبطال، الذين لبّوا نداء الوطن وضحّوا بأرواحهم من أجله، ونالوا شرف الشهادة بعد أن ارتقوا إلى السماء».

ومن جانبه قال ناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمركز خدمات المزارعين في أبوظبي: «إن إحياء ذكرى يوم الشهيد يأتي تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات كوكبة من شهداء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم التزاماً بالواجب الوطني ودفاعاً عن الحق كي تظل راية الإمارات خفّاقة عالية في السماء».

استقرار

ومن جهته أفاد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: «أن يوم الشهيد يجسد تضحيات شهداء الإمارات الأبرار من أجل الدفاع عن وطنهم وأمتهم وحماية الإنجازات التي حققت لهذا الوطن وأهله سبل الاستقرار والرخاء والازدهار، لافتاً إلى أن أبناء الشهداء هم أبناء لكل الإماراتيين ».

وقال سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون: «إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نجلّ فيها شهداءنا من أبناء الإمارات البررة الذين ضحّوا بأرواحهم فداءً للوطن، وسطروا بدمائهم أنبل صور البطولة، ليقدّموا لنا نماذج ساطعة لمعاني الالتزام بالواجب، وخدمة الوطن بالغالي والنفيس».