أحمد بن سعود: يوم الشهيد يعكس أبهى صور الوحدة الوطنية

المصدر: أم القيوين - وام

أكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين: «إن يوم الشهيد يعكس أبهى صور الوحدة الوطنية وقيمها النبيلة، وتلاحم قيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء، ويذكرنا بعزيمة جنود الإمارات المرابطين لحماية وطننا الغالي».

جاء ذلك خلال فعالية إحياء «يوم الشهيد» صباح أمس في ميدان النصب التذكاري للشهداء في إمارة أم القيوين، حيث بدأت الفعالية بدقيقة «الدعاء الصامت»، تثميناً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذكراهم الغالية، ثم رفع الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا العلم مع السلام الوطني للدولة بعزف الفرقة الموسيقية العسكرية.

وأضاف: «نستذكر في يوم الشهيد أرواح شهداء الوطن، الذين صنعوا المجد في ميادين الشرف، ونتحد معاً خلف قيادتنا الرشيدة لنرفع راية الاتحاد خفاقة، بمشاعر العز والفخر، بتضحيات أبناء الإمارات، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل عزة ورفعة الوطن».

حضر الفعالية، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والعميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب قائد عام شرطة أم القيوين وعدد من المسؤولين.