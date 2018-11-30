شهداء الإمارات سجلوا أنصع صفحات المجد والفخار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شاركت هيئات ودوائر ومؤسسات أبوظبي في إحياء يوم الشهيد وتم تنكيس الأعلام عند الساعة الثامنة صباحاً، والوقوف دقيقة دعاء صامت حداداً على أرواح شهداء الإمارات الأبرار الذين سجل لهم التاريخ ولذويهم أنصع صفحات المجد والفخار، والخلود في الأرض وفي السماء، جزاء التضحية والفداء والبسالة والبطولة التي قدموها للوطن والشعب والحقوق والمقدسات.

وأحيت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بكل فروعها على مستوى الدولة بمراسم يوم الشهيد، وكانت الهيئة وبالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد طبعت ووزعت 100 ألف نسخة من كتيب يشيد بمكانة الشهيد دينياً ووطنياً واجتماعياً، ويثني على آباء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم وذويهم الذين قدموا للوطن وللقيادة أغلى شباب الوطن، وأنبل بني البشر.

لذا وقف الشعب اليوم وقيادته وقفة إجلال واعتزاز في يوم الشهيد الذي جعل منه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوماً مجيداً خالداً في الأجيال، فتحيّة إجلال وإكبار لشهدائنا الأبرار.

كما أحيت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى بيوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، وذلك في مقر المؤسسة في مدينة مصدر في أبوظبي، وفي موقع مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

والتف مسؤولو الإدارة العليا وموظفو المؤسسة والشركات التابعة لها يتقدمهم المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حول سارية العلم، حيث وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ولقضايا أمتهم النبيلة، قبل أن يرفعوا العلم مرددين كلمات النشيد الوطني الإماراتي.

تقدير

وإعلاء لقيم التضحية والفداء وحب الوطن، قام ديوان المحاسبة أمس بتنظيم مراسم ذكرى يوم الشهيد بحضور الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتواساي بمقر الديوان بأبوظبي، وذلك إحياءً لذكرى أبناء الإمارات الأبرار الذين استشهدوا في ميادين العز والشرف خدمة للوطن الغالي.

وأحيى مجلس أبوظبي الرياضي بذكرى يوم الشهيد بمقره في إطار المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع .

والتي جسدت الصفات النبيلة لمجتمع الإمارات من وفاء وتكريم وإخلاص وتخليد لتضحيات شهداء الوطن البواسل.كما نظم نادي ياس وقفة يوم أمس تخليدا لذكرى شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا نموذجا في التضحية والبسالة فكانت الفعالية الوطنية والواجبة أمس بالدعاء الصامت لدقيقة عند الحادية عشرة والنصف صباحا، على أرواح الشهداء الطاهرة، إكراما وإجلالا لهم وتقديرا لما قدموه ببذل النفس لإعلاء راية الوطن.

وتجاوب نادي الظفرة بمدينة زايد مع يوم الشهيد، وسط حضور تقدمه المهندس مطر المنصوري رئيس شركة الاستثمار المكلف، وعدد من القيادات والموظفين بالنادي.

اعتزاز

وأحيت بلدية العين صباح أمس يوم الشهيد، بعهد الوفاء والولاء للوطن، وقامت بتنكيس الأعلام أمام مبنى البلدية، والوقوف دقيقة صمت إجلالاً وأكباراً لتضحيات شهداء الوطن، قبل إعادة رفع العلم مرة أخرى مصحوباً بالنشيد الوطني.

وأكد الدكتور مطر النعيمي، مدير عام بلدية العين، أن يوم 30 من نوفمبر أصبح يوم فخر ووفاء واعتزاز للوطن، وأن شهداء الوطن حاضرون في عقل وفكر ووجدان شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة، فهم من لبى نداء الواجب لحماية الدين والوطن، ليكونوا خير مثال لأبناء الإمارات البررة .