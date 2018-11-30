«الشارقة الإسلامي»:وحّدوا بيت الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «نحتفي بيوم الشهداء، الذي نخلد فيه ذكرى شهداء الإمارات، الذين بذلوا دماءهم الطاهرة لحماية الوطن وخدمته، مسطرين بذلك نماذج مشرفة من العطاء والوفاء لإمارات الخير، التي تتفاخر اليوم بأبنائها الشهداء وما قدموه من بطولات دفاعاً عن كرامة البلاد وعزتها، وتكريساً لأمنها واستقرارها».

وأضاف: «في هذا اليوم نحتفي جميعاً قيادة وشعباً بأبنائنا الشهداء، ونستذكر سيرهم العطرة، وصور تضحياتهم وما قدموه من بطولات في سبيل أن تظل راية الإمارات عالية خفّاقة، وأن تبقى حاملة للواء التسامح والمحبة والسلام في ظل قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما نعتز به نحن المواطنين الإماراتيين، الذين تربوا على قيم العروبة والفداء وبذل الغالي والنفيس من أجل أن يظل البيت متوحداً».