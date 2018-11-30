«سوق دبي المالي»:ذكراهم في القلوب

المصدر: دبي- البيان

نظم سوق دبي المالي أمس، فعالية خاصة بمناسبة يوم الشهيد، تقديراً لذكرى شهداء الواجب من أبناء الإمارات، وسط مشاركة كبيرة من جانب العاملين في سوق دبي المالي.

وكذلك موظفي شركات الوساطة والمستثمرين. وشارك الحضور في دقيقة دعاء صامت تكريماً واعتزازاً بتضحيات شهداء الإمارات الأبطال، أعقبها رفع العلم وأداء النشيد الوطني. وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «إننا نعبر في هذه المناسبة عن فخرنا واعتزازنا بالتضحيات البطولية لشهداء الإمارات الأبطال، شهداء الواجب الذين قدموا أكبر التضحيات وسوف تظل ذكراهم في القلوب».