«عقاري الشارقة»:حموا مسيرة الكرامة

المصدر: الشارقة- البيان

أكد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن «يوم الشهيد» هو يوم العزة والكرامة، وهو يوم وطني له معان كبيرة، يفتخر به كل مواطن، حين نستذكر قوافل شهدائنا البواسل برؤوس مرفوعة، أولئك الذين سجلوا أروع الملاحم البطولية في ميادين الحق ونصرة المظلوم، وكتبوا بدمائهم الطاهرة تاريخ وطننا العظيم.

وأضاف: «إن هذه الذكرى خالدة في قلوبنا إلى الأبد وهي تاريخ مشرف لدولة الإمارات، ومناسبة مجيدة من أيامنا الوطنية، الذي تتفاخر به الإمارات ببطولات أبنائها الأوفياء المخلصين.

وإن مثل هذه التضحيات تدفعنا لمزيد من الإخلاص والبذل والعطاء لهذا الوطن لاستمرار مسيرة الكرامة والولاء، وذلك للتأكيد على مكانة الشهيد في مجتمع الإمارات، الذي تسوده قيم التضحية والتلاحم والوفاء». ويأتي يوم الشهيد وتأتي معه مشاعر تغمر ربوع الوطن كله بالفخر برجال تفانوا في العطاء والتضحية لتبقى راية الإمارات خفّاقة بالنصر والعزة والكرامة والوفاء.