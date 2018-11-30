«مطارات دبي»:نفتخر بتضحياتهم

المصدر: دبي - البيان

أحيت «مطارات دبي» دقيقة صمتٍ شارك بها أكثر من 100 ألف موظف يعملون في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، بمناسبة يوم الشهيد، اعتزازاً وافتخاراً بتضحيات شهداء الوطن.

ونظّم الحدث فريق «هويتي» في مطارات دبي، الذي يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين لمطارات دبي، وبحضور عدد من كبار الموظفين الذين وقفوا دقيقة صمتٍ على شهداء الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يدخلهم جنات الخلد مع الصديقين والشهداء والأبرار.

يأتي الحدث تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتخليد ذكرى شهدائنا الأبرار وتضحياتهم.