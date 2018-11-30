بث مباشر للاحتفال الرسمي باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 للدولة نفاد تذاكر الاحتفال الذي يقام غداً بملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، مشيرةً إلى بث الاحتفال بشكل مباشر، لكي يشهد الحدث سكان الدولة كافة.

ويتضمن الاحتفال، الذي يقام تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات»، مجموعة من الفقرات المميزة تأخذ نحو 22 ألف شخص في رحلة تفاعلية مع العروض الحية والمؤثرات البصرية الباهرة.

ويقدّم الاحتفال الرسمي نخبة من المؤدين، وتشارك فيه الأوركسترا الملكية الفلهارمونية، في مشهد يروي قصة الاتحاد بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.