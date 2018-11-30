«الأعلى للأمومة والطفولة»: الاحتفال بذكرى اليوم الوطني فخر بالإنجازات

المصدر: أبوظبي - وام

وصفت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة بأنه تعبير عن الفرحة والفخر بالإنجازات التي حققتها الدولة على كل الأصعدة وفي كل ميادين العمل حتى غدت دولة الاتحاد مزدهرة وتنعم بالأمن والطمأنينة لمواطنيها.

وقالت في تصريح لها بمناسبة الاحتفال الذي أقامه المجلس أمس بالذكرى الـ 47 لليوم الوطني للدولة: «إن قيادتنا الرشيدة تستحق الثناء والتقدير على ما بذلته من جهد لوصول الدولة إلى هذا المستوى الرفيع من التقدم وما قدمته أيضاً لدعم المرأة والأم والطفل في البلاد».

وأكدت الريم الفلاسي أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لم تألُ جهداً في دعم المرأة والأم والطفل، وتقديم كل عون للنهوض بهم وإحاطتهم بالرعاية لتتمكن الأم من تحقيق التوازن بين عملها وتربية أطفالها والاهتمام بأسرتها.