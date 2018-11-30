أمير الكويت يكرّم دبي الذكية بجائزة سالم الصباح للمعلوماتية

المصدر: دبي - البيان

كرم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت دبي الذكية، ومنحها جائزة الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني الكويتي للمعلوماتية، في حفل أقيم مؤخراً في قصر بيان بدولة الكويت. وتسلّمت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لدبي الذكية درع الجائزة من سمو الأمير بحضور وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وحصة البلوشي مديرة إدارة الخدمات الذكية في دبي الذكية.

وللعام الثاني على التوالي تحصد دبي الذكية جائزة ضمن فعاليات جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، حيث سبق وحصلت على وسام المعلوماتية في الدورة الـ 17 من الجائزة العام الماضي، وذلك تقديراً لجهود دبي الذكية في مجال التحوّل الرقمي.

وبذلك تضيف دبي الذكية جائزة مرموقة أخرى لسلسلة جوائز إقليمية وعالمية حصدتها على مدار 3 أعوام بلغت 39 جائزة. وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: تزامن رائع جمع الذكرى السنوية الثالثة لدبي الذكية وحصولنا على جائزة أخرى تنضم لــ 39 جائزة حصدناها حتى الآن، وما أعطى الجائزة قيمة استثنائية هو أن أمير الكويت قام بتكريمنا بدرع الجائزة.