«اقتصادية عجمان»: نقتدي ببطولاتهم المشرفة

المصدر: عجمان - البيان

أحيت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان فعالية «يوم الشهيد» وسط مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات وتضحيات أبناء الإمارات، الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله ونصرة الحق وإعلاء راية الوطن.

وقد شارك علي عيسى النعيمي، المدير العام، إلى جانب قيادات وموظفي الدائرة في الدعاء للشهداء، ثم تم رفع علَم الدولة أمام المقر الرئيس للدائرة، تخليداً لذكرى بواسل قواتنا المسلحة الذين جسّدوا بتضحياتهم الغالية أسمى معاني الوفاء والولاء والانتماء، في خدمة الوطن والقيادة والذود عن مصالح الأمة.

وقال النعيمي إن «يوم الشهيد» يؤكد تكاتف أبناء الإمارات خلف القيادة الرشيدة لترسيخ ريادة الإمارات قوةً داعمة للأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، مضيفاً: «نجدد العهد على صون ذكرى شهدائنا الأبرار التي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، مقتدين ببطولاتهم المشرّفة لتقديم الغالي والنفيس دفاعاً عن الاتحاد باعتباره فرضاً مقدساً علينا جميعاً، مستلهمين من حكمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس المتينة لبناء اتحاد منيع يحقق التطلعات في بناء مستقبل مشرق تحميه سواعد أبناء الوطن».