تكريم الشيخة فاطمة بالدكتوراه الفخرية من جامعة النيلين السودانية

المصدر: الخرطوم ـ وام

نالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الدكتوراه الفخرية من جامعة النيلين في جمهورية السودان، تقديراً لجهودها العظيمة في التعليم ورعاية الطفولة والمرأة وتنمية المجتمع محلياً وعالمياً.

وقال محمد أمين عبد الله الكارب، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، إن مجلس أساتذة جامعة النيلين قرر بالإجماع خلال اجتماعه الأخير منح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» شهادة الدكتوراه الفخرية تكريماً لها ولجهودها المشهودة في مساعدة المرأة والطفل تعليمياً وصحياً، ورعايتهم داخل دولة الإمارات وخارجها، وهو ما أهّلها لأن تستحق هذه الشهادة.

وأشار إلى دور سموها الفاعل في نهضة المرأة الإماراتية، وفي رعاية الأمهات والأطفال، والعطاء الإنساني المشهود لها الذي يتضمن «برنامج الشيخة فاطمة للتطوع»، وما يقدمه من المستشفيات المتنقلة في العديد من الدول الإفريقية، ومنها السودان الذي حظي بنصيب كبير من هذا العطاء، إذ تقدّم العلاج المجاني للأطفال والنساء وكبار السن.