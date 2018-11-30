«الإمارات للدراسات» يشارك الدولة احتفالاتها

المصدر: أبوظبي - وام

أحيا مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مناسبتي يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 47، حيث نظم الفعالية، في قاعة الشيخ زايد بمقر المركز في أبوظبي، وبدأت بالنشيد الوطني للدولة، ثم كلمة للدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز، قال فيها:«إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعيش هذه الفترة أياماً مجيدة في التاريخ الوطني، حيث يتواكب الاحتفال بالعيد الوطني السابع والأربعين للدولة مع الاحتفال بذكرى أخرى عزيزة على نفوسنا، وهي ذكرى يوم الشهيد الذي ».

انتماء

وأكد أن اليوم الوطني مناسبة متجددة نعبّر من خلالها عن حبنا واعتزازنا بالانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، مضيفاً «أننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الغالية نستحضر الإنجازات الهائلة التي تحققت بفضل توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن اليوم الوطني يعد مناسبة عزيزة نستلهم من خلالها العبر من سيرة الآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة ونحن نحتفل هذا العام بعام زايد، حيث بذل الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «جهوداً عظيمة قادت إلى تأسيس هذه الدولة التي قدمت نموذجاً يحتذى.