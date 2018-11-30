«آفاق للتمويل»:لن ننسى تضحياتهم

المصدر: دبي - البيان

قامت «آفاق الإسلامية للتمويل» أمس بإحياء الذكرى السنوية الرابعة لـ«يوم الشهيد»، وذلك تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتجديد الذكرى العطرة لشهداء الإمارات الأبطال، الذين نذروا أرواحهم الطاهرة لرفعة وسمو الوطن، وذلك في 30 نوفمبر من كل عام.

وتحت عنوان «لن ننسى تضحياتهم»، تضمنت مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» تنكيس العلم والوقوف دقيقة إجلال ودعاء صامت، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين والموظفين.

وقال سيف الشحّي عضو مجلس الإدارة المنتدب في «آفاق»: «يؤكد إحياء ذكرى يوم الشهيد مدى اعتزاز الدولة بأبنائها وتقديرها لما بذلوه في سبيل عزة الوطن وإرساء الروابط بين الأجيال، وتذكير المجتمع بتضحيات شهدائنا الأبرار الذين أضاؤوا ببطولاتهم ميادين العز والفخر، وارتقوا إلى قمم شامخة من المجد والعزة ليصبحوا نموذجاً للإقدام والمروءة لأجل رفعة وحماية دولتنا، لتبقى شامخة وفخراً للأجيال».

وتحتفل الإمارات بالشهداء الأبرار الذين قدموا دمائهم الطاهرة وهو يؤدون واجبهم زوداً عن تراب الوطن وحمايته والحفاظ على مكتسباته وصوناً لعزته وكرامته، وفي سبيل دعم الأشقاء ونُصرة المظلوم وإحقاق الحق ونجدة الملهوف، مُسطّرين أنبل ملاحم التضحية والتصدي والبطولة في وجه الطامعين وقوى الغدر والتطرف والإرهاب، وسطرت دماءهم قصة حب والتفاف حول القيادة الرشيدة لحمايةِ كل المقدَّساتِ والمكتَسَبات. وتعرب جميع المؤسسات عن تقديرها لتضحيات الشهداء ودعمها لأسرهم.