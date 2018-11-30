إطلاق حملة توعية بالعمل التطوعي تكريماً لإرث زايد

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تكريماً لإرث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتخليداً لسيرته الطيبة، أعلنت مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، أول أمس، عن إطلاق حملة: «التوعية بالعمل التطوعي»، وذلك بهدف نشر الوعي في المجتمع.

وتثقيف الشباب حول أهمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع، جاء ذلك خلال الفعاليات التي نظمتها المؤسسة في مقر بلدية أبوظبي احتفالاً باليوم الوطني 47، لتعزيز قيم الخير والمواطنة الصالحة التي بثها الأب المؤسس في نفوس الشباب، لتمكينهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل التطوعي وإشراكهم في مسيرة التنمية. وتشمل الحملة مجموعة واسعة من الأنشطة المجتمعية والشبابية التي ينظمها برنامج تكاتف التطوعي التابع لمؤسسة الإمارات، ومنصة متطوعين الإمارات، وتأتي هذه الأنشطة لتعزيز ثقافة التطوع . وأثنى الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات على شباب المؤسسة من متطوعي برنامجي «تكاتف» و«ساند» والذين شاركوا كمتطوعين في سباق جائزة الاتحاد للطيران .