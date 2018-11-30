الريم الفلاسي: قدموا أغلى ما يملكون لوطنهم ولقادتهم

المصدر: أبوظبي - وام

أكّدت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «أن شهداء الإمارات يستحقون التقدير والثناء على ما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن والأمة». وقالت الفلاسي في كلمة لها بمناسبة «يوم الشهيد»:

«إن أبناء الإمارات سطروا بدمائهم الزكية صفحات التضحية والفداء في سبيل رفعة وطنهم وكرامة أمتهم والدفاع عن الحق والشرعية وقدموا أغلى ما يملكون لوطنهم ولقادتهم، سائرين في ذلك على نهج الآباء والأجداد الذين غرسوا فيهم حب الوطن وإعلاء رايته».

وأضافت: «إن قيادتنا الرشيدة علّمتنا حب الوطن والدفاع عنه، كما أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحثّ المرأة الإماراتية دائماً على العمل والجد والاجتهاد ومشاركة الرجل في كل ما يخص الوطن».

ولفتت إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تثني دائماً على أمّ الشهيد التي قدمت ولدها فداءً للوطن والأمة، وتقول إنها تستحق الاحترام والتقدير لأنها قدمت فلذات الأكباد من أجل الوطن . وأكّدت أن نيل الشهادة في سبيل الله دفاعاً عن الأوطان منحة عظيمة يمنّ الله تعالى بها على مَن يشاء من عباده، فدرجة الشهداء عالية، ومنزلتهم رفيعة، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تحتفي بهذا اليوم تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفّاقة عالية.