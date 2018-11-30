الطقس المتوقع خلال احتفالات اليوم الوطني

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس معتدل الحرارة نهارا بوجه عام لطيفا ليلا وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف يومي الجمعة والسبت المقبلين على أن يطرأ انخفاض تدريجي في الحرارة يومي الأحد والاثنين القادمين.

ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام خلال هذه الفترة وتتكون بعض السحب شرقا يوم الجمعة وتتكاثر السحب يوم الاثنين، خاصة على البحر والجزر ليكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل و الصباح الباكر، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الداخلية الغربية صباحا.

والرياح يومي الجمعة والسبت تكون شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام وتتحول إلى شمالية غربية غربا معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط أحيانا شمالا وشرقا وعلى البحر، وسرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل أحيانا إلى 38 كم/ س.. وتصبح يومي الأحد والاثنين شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا من ليل يوم الأحد على البحر وسرعتها من 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 42 كم/س على البحر يوم الاثنين.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام في الخليج العربي وبحر عمان حتى يوم السبت.. ويكون البحر يومي الأحد والاثنين متوسط الموج يضطرب تدريجيا من الصباح الباكر يوم الاثنين في الخليج العربي بينما يكون خفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 26– 28، الداخلية 27 – 31، الجبلية 16 – 21.

ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 19 – 24، الداخلية 15 – 21، الجبلية 10 – 16.

وحث المركز على أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال تشكل ضباب على الطرق في ساعات الصباح، ونصح بعدم ارتياد البحر في الخليج العربي من الصباح الباكر ليوم الإثنين.