نفاد تذاكر الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47

المصدر: وام

أعلنت "اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47" لدولة الإمارات العربية المتحدة نفاد تذاكر الاحتفال الذي يقام يوم الأحد الثاني من ديسمبر المقبل بملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، معبرة عن سعادتها بتوافد الجماهير للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.

يتضمن الاحتفال، الذي يقام تحت شعار "هذا زايد.. هذه الإمارات" مجموعة من الفقرات المميزة تأخذ نحو 22 ألف شخص في رحلة تفاعلية مع العروض الحية والمؤثرات البصرية المبهرة.

ويقدم الاحتفال الرسمي نخبة من المؤدين، وتشارك فيه الأوركسترا الملكية الفلهارمونية، التي تعد واحدة من أشهر وأفضل الفرق الموسيقية على مستوى العالم، في مشهد فني مذهل يروي قصة اتحاد دولة الإمارات بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وستوفر اللجنة المنظمة للاحتفال وسائل النقل بواسطة خدمة "صف وتنقل"، حيث تم تخصيص مواقف للسيارات بشكل يتيح للجمهور "ركن" سياراتهم والتوجه إلى موقع الحدث بواسطة حافلات مخصصة لنقل الجماهير إلى البوابات بشكل متكرر كل 15 دقيقة.

وتتضمن التذاكر جميع المعلومات المتعلقة بخدمة "صف و تنقل" بهدف توفير أقصى درجات السهولة واليسر في التنقل من موقع الاحتفال وإليه.

وتفتح الأبواب تمام الساعة 3:00 ظهرا ما يتيح للحضور الاستمتاع بالأنشطة المختلفة وتناول الأطعمة والمشروبات قبل بدء الاحتفال.

وأتاحت اللجنة هذا العام للحضور من جنسيات أجنبية فرصة الاستمتاع بالعرض عبر توفير خدمة الترجمة الفورية.

وحرصت اللجنة على بث الاحتفال بشكل حي ومباشر على تلفزيون أبوظبي و بحديقة أم الإمارات في العاصمة أبوظبي، لكي يشهد الحدث سكان الدولة كافة ممن لم يتمكن من الحصول على التذاكر.

وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.uaenationalday.ae.