"الأرصاد" يحذّر من تدني الرؤية حتى التاسعة صباحاً

المصدر: وام

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وتوقع المركز - في بيان له - أن يؤدي الضباب إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة خاصة الغربية.