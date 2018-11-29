مكتوم بن محمد يترأس اجتماع مجلس دبي القضائي

المصدر: البيان الالكتروني

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي صباح اليوم، اجتماع المجلس الذي عقد في أبراج الإمارات في دبي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي.

واطلع سموه على خطط المجلس والتوصيات المستقبلية وما تم إنجازه من توصيات خلال الاجتماعات السابقة.

كما تم اعتماد عدد من المبادرات التطويرية للمحاكم والنيابة العامة في إمارة دبي.

حضر الاجتماع، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي وسعادة الخبير طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي والمستشار خليفة راشد بن ديماس، أمين عام مجلس دبي القضائي وأعضاء مجلس دبي القضائي.