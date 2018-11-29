الإمارات وسيراليون توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرات الدخول

المصدر: وام

وقّعت دولة الإمارات وجمهورية سيراليون اليوم مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة، يسمح بموجبها لحاملي جواز السفر الإماراتي بالحصول على التأشيرة عند الوصول لدخول جمهورية سيراليون والبقاء فيها لمدة 30 يوما.

وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة فيما مثّل جانب سيراليون علي كابا، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وفي أعقاب مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عقد معالي الدكتور سلطان الجابر مع وزير خارجية سيراليون مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث إمكانية خلق فرص شراكة بين البلدين في العديد من القطاعات المختلفة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "بفضل الدبلوماسية الفاعلة لدولة الامارات تحت إشراف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تشكل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع جمهورية سيراليون خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات المبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقة بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة".

كما أكد معاليه أهمية وضرورة ترسيخ العلاقة بين البلدين وبناء جسور جديدة للتواصل، موضحاً أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ستسهم في دعم وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية في جمهورية سيراليون بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بينهما. وثمَّن ما تحظى به دولة الإمارات من مكانة مرموقة على مستوى المنطقة وما اكتسبته من احترام وتقدير على المستوى الدولي.