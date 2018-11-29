عبد الله بن سالم: يوم الشهيد مناسبة يرتبط فيها الوفاء بالنماء

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن يوم الشهيد مناسبة وطنيةٌ خالصة، يرتبط فيها الوفاء بالنماء، والتضحية بالتنمية، والتعهد بمواصلة طريق بلادنا نحو التقدم والتطور، وهو امتدادٌ لإرثٍ ظل الآباء يورثونه للأبناء، وهو يوم التقدير لتضحيات الشهداء في سبيل العرض والأرض الطيبة التي نعيش عليها.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد: في ذكرى هذا اليوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام، نُمعنُ النظر في مسيرة الوطن المعطاء، نتوقُ إلى المستقبلِ برؤيةٍ واضحةٍ، ولا تغيبُ عناّ ذكرى شهدائنا الكرام من أبناء الوطن المخلصين في كل المجالات، نترحم عليهم ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول وحُسن الثواب، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

تأتي ذكرى يوم الشهيد، فتتمثّل أمام أعيننا ما قدمه الشهداءُ من أبناء مجتمعنا العزيز من تضحيةٍ وبذلٍ وعطاءٍ بأرواحهم للذوّد عن الوطن، وهُم في ذلك يُقدمون سيرتهم العطرة في مسيرة الوطن الذي لم يبخل في العطاء لهم، فكان وفاؤهم أبلغ ما يكون، وعملهم أشرف ما يُمكن، وتضحيتهم استمراراً لسيرة الأجداد والآباء، الذين غرسوا مبادئ الوطنية والعزة والكرامة، وصاغوا معاني الوحدة والتعاضد عملاً وقولاً، عاملين على تقديم نموذجٍ نادرٍ يُحتذى، في وطنٍ متحدٍ ومتطور.

إن يوم الشهيد هو مناسبة وطنيةٌ خالصة، يرتبط فيها الوفاء بالنماء، والتضحية بالتنمية، والتعهد بمواصلة طريق بلادنا نحو التقدم والتطور، وهو امتدادٌ لإرثٍ ظل الآباء يورثونه للأبناء، وهو يوم التقدير لتضحيات الشهداء في سبيل العرض والأرض الطيبة التي نعيش عليها. وفي ذكرى هذا اليوم، نقول لأسر وعائلات الشهداء أبناؤكم هم أبناؤنا، وأنتم أهلنا، تحظون بكامل الرعاية والتقدير من قيادتنا الرشيدة، ومن أهلكم في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.